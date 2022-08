L'ONU responsabilitza Espanya d'un cas de violència obstètrica

El(CEDAW) de l'NU ha responsabilitzat Espanya d'un cas deviscut el. Es tracta d'unapracticada en un hospital públic a, al País Basc, en què es va sotmetre elde maneraelde laquan aquesta va anar al centre sanitari perquè havia trencat aigües.La víctima és, de 36 anys, que denuncia des del primer dia que l'hospital vaeld'esperar 24 hores entre eli la inucció, per si el part avança sol. Segons explica Alkorta, els professionals li van practicari li vanfins que finalment se li va practicar unasense justificació mèdica a la qual no va poder assistir el seu marit. Un cop el nadó va nàixer, ellasegons denuncia, perquè tenia els braços lligats. No va ser fins quatre hores després quan li van permetre agafar-lo.. Ningú es presenta, ningú em parla, ningú em mira a la cara. Ningú es preocupa per intentar calmar-me. Ploro molt. Em posen els braços en creu. El quiròfan està ple de gent, sembla una plaça pública, m'ignoren. Parlen entre ells de les seves coses, del cap de setmana, sense importar-los que jo sigui allà i que està a punt de néixer el meu fill, que només pot néixer aquell cop, i no em deixen viure-ho". Aquest relat del part d'Alkorta ha arribat a lesi ara, deu anys després, ha estat condemnat deL'experiència al quiròfan va fer que la pacient patís, així com. Va ser diagnosticada amb trastorn d'. "Vaig tenir malsons, bloquejos, por... I físicament vaig tenir una recuperació molt llarga de la cesària", explica la. En declaracions al Diari Ara, Alkorta afegeix que es va sentir "menystinguda, infantilitzada i anul·lada" pel tracte rebut al centre hospitalari.Aquest cas, del qual el juliol passat se'n va emetre dictamen, no és el primer pel qual l'ONU responsabilitza Espanya per violència obstètrica. De fet, elel CEDAW va reconèixer que Espanya pateix un problema estructural de violència obstètrica després que una dona denunciés unaDes de l'organisme mundial es va demanar Espanya a adoptar polítiques públiques per combatre aquest tipus de violència.

