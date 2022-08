Si et truquen per una comanda impagada, vigila: podria ser l'estafa del fals proveïdor

Si truquen al teu establiment, es fan passar per coneguts del responsable i et diuen el seu nom complet, et posen pressa per pagar els diners d'un impagament i et diuen que pedràs la comanda si no pagues, alerta. L'consisteix exactament en això. Els delinqüentsdel president o la presidenta d'una empresa, el qual es posa en contacte per telèfon o per correu electrònic amb les persones responsables de la víctima.Aquest fals dirigent els ordena realitzar transferències a unsi que, fins i tot, són a països amb certa opacitat o amb característiques fiscals particulars. Tanmateix, sol·licitai aporta, per mitjà d'un advocat,perquè les persones estafades donin credibilitat a les peticions que els ha realitzat. Quan es detecta el frau, ja és impossible contactar amb les persones estafadores o recuperar els diners transferits dels comptes, ja que aquests sovint han deixat d'estar operatius.Els Mossos proposen diversos indicadors per identificar el frau: l'import sol·licitat oscil·la entre, s'indica que cal fer un pagament per resoldre el problema, es demana realitzar alguna acció amb urgència i amb la màxima confidencialitat, els estafadors aporten la documentació mínima necessària -com ara factures- per donar una aparent cobertura, les transferències fraudulentes s'han de fer a comptes bancaris diferents dels que són habituals a l'empresa i a països amb certa opacitat o amb característiques fiscals particulars.

