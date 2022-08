Un mes després de l'incendi de Manresa: «En un primer moment, les ganes eren d'engegar-ho tot»

Balanç de danys

Estructures destrossades pel foc a la finca de les Arnaules.

🔴 VíDEO El foc ha cremat una part de la finca de les Arnaules. Entre el polígon de Bufalvent i l’autopista C16. No han quedat afectades la casa ni la granja, però si superfície forestal i alguns conreus #IFManresa pic.twitter.com/axSuF8Jgpc — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) July 18, 2022

"Jo ja tinc 69 anys. Ara he de tornar a plantar cinc-cents presseguers? Perquè? Vaig tenir un primer moment que les". Aquest era el sentiment inicial de l', el pagès que junt amb la seva família és al capdavant de, a, a. Una família ben coneguda i estimada pels seus productes d'horta, i que el dilluns 18 de juliol va veure com les flames d'un incendi forestal passaven per sobre la seva finca Un mes després el rastre de l'incendi és, però no en els ànims de la família Casasayas, que segueix treballant com sempre i servint les seves verdures amb un somriure franc a la cara. "Van venir les meves filles, l'Alba i la Gemma, que m'animaven a continuar", afirma l'Enric, que després d'unsha recuperat l'esperit emprenedor i ja veu amb il·lusió noves possibilitats, noves oportunitats.L'activitat comercial de les Arnaules pràcticament no es va aturar. Després d'uns moments inicials de dubtes, la família va veure clar que havien dei aquella mateixa setmana de mitjans de juliol ja muntaven la parada habitual al mercat dels dimecres, a lade Manresa, l divendres, al, i el dissabte a la, també a Manresa.També tenen oberta una, que obren entre setmana, entre les sis i les vuit del vespre. Aquests dies costa trobar-hi aparcament. A la porta de la botiga, hi ha cua de clients esperant. Pel que diuen, ha estat una constant aquest mes d'agost.La venda de verdures pot continuar el seu ritme habitual, en ple apogeu de la, perquè el foc va afectar poc aquesta part, l'activitat d'. Es vaon hi havia maduixeres en cultiu hidropònic, i es va perdre tot un, que van cremar perquè tenien una coberta de palla que els havia de protegir. També s'ha perdut una, que tot just començaven a créixer.La finca, però, és molt gran, i a més d'una gran extensió de bosc també acull altres activitats complementàries. L'incendi ha afectat més d'un 40% de la finca, en major o menor mesura.Les pèrdues més doloroses, explica Enric Casasayas, són aquelles que "no es poden reemplaçar fàcilment. L'hivernacle que s'ha cremat, si tens els diners, en dos mesos el pots tornar a tenir operatiu, peròtrigaran anys a refer-se. Alguns rebrotaran, d'altres s'hauran de plantar de nou, però en tot cas serà una".Lade les pèrdues que han patit encara s'està fent. Estan treballant amb els, que ja han fet una visita minuciosa a la finca. La diversitat de les activitats econòmiques que s'hi fan complica aquesta feina, així com el fet que, al llarg dels anys, i per tant no estan documentades amb factures. "Fa 50 anys que vam comprar aquesta finca. Cada any hi hem anat fent millores. Cada any".Acompanyant Casasayas en una passejada per la finca, va mostrant les pèrdues que han anat inventariant. Portades d'aigua per, més de, tot cremat. Un, valles, canonades de reg, un altre remolc per escampar fems, una cinta transportadora…Han perdut també lesdel ganxet que s'han de sembrar ara a finals d'estiu. "Allà hi havia una pila en què hi havia sis mil canyes, i aquí una altra en què n'hi havia quatre mil. Tot cremat", explica.Dintre del que cap, també reconeixen que han estat de sort. A prop de la casa, per exemple, hi tenen dos coberts per les ovelles que mena el seu cosí. Un cobert per guardar-hi el menjar, l'altre per al bestiar. En aquest cas, pel que fa al, es va cremar tot. S'haurà de refer el cobert i comprar el menjar. El, en canvi, tot i estar just al costat, es va salvar, i a les ovelles no els va passar res.Les zones afectades pels incendis del Pont de Vilomara i el de les Arnaules, a Manresa, han estat incloses en el decret que ha preparat aquesta setmana el govern de Pedro Sánchez. Què significarà per les Arnaules aquesta declaració dePer refer-se de les pèrdues s'estava treballant en dues vies. Per la banda de la, que havia de cobrir els danys patits per tot el que estava inclòs en la pòlissa contractada, principalment la maquinària i les instal·lacions. Per una altra banda, les pèrdues no cobertes per l'assegurança (els fruiters i les oliveres, així com del bosc) es tenia previst de reclamar a l'empresa propietària de laque va causar l'i va originar l'incendi.De moment, a manca de concreció de com els pot afectar aquesta mesura, el que fa és. Casasayas creu que pot dificultar el cobrament per part de l'assegurança. "Per mi serà", es lamenta.Perquè se'ls ha inclòs en aquest decret? Ni ells, ni ningú se'ls ha adreçat demanant la seva opinió. Segons Casasayas, que ha tingut una breu conversa telefònica amb l'alcalde de Manresa,, "des de l'Ajuntament tampoc s'ha demanat res en aquest sentit".El Bages no destaca precisament per ser terra de, però Casasayas parla dels seus fruiters com la "cirereta del pastís", un producte molt apreciat pels seus clients i que quan n'és temporada els permet d'A la finca tenen alguna, uns quants, i sobretot,. El seu cultiu ocupa les feixes que queden a mitja alçada, entre la part baixa de la finca on tenen l'horta i la part alta on hi ha la casa.Aquestes feixes de fruiters han quedat, i la pèrdua dels arbres és pràcticament total. Resseguint amb Casasayas aquesta zona, es pot observar que els arbres no estan cremats, però estan. És a dir, les flames no hi van arribar, a la majoria d'arbres, però a conseqüència del foc s'han eixut,a què es va arribar. La instal·lació de rec per degoteig també està tota malmesa."Els presseguers els hauré de replantar. 500 presseguers. Cada any en plantàvem. El primer any sí que en vam plantar 100 o 150, i després n'anàvem plantant, triant els que més ens agradaven. N'hi ha uns deque ja teníem nosaltres, de fa 50 anys, també unes varietats que tenia el, uns préssecs molt bons, blancs, primerencs. Això no sé on ho trobaré, ara", es lamenta."El préssec que collíem nosaltres aquí és completament diferent del que hi ha a les tendes. Per això el veníem. Perquè ens els prenien dels dits., al punt, com el podem collir nosaltres aquí". Per poder oferir un préssec en el seu punt òptim, afegeix, s'ha de deEncara més que els presseguers, la pèrdua més sentimental, per a Casasayas, són les oliveres. Confesa que ", no m'hi he vist amb cor".Es tracta d'unes, que ja eren a la finca quan la família la va comprar, ara fa cinquanta anys, plantades als marges de les feixes més costerudes. Aleshores no hi van donar cap importància, van quedar oblidades, i de mica a mica van anar quedant engolides pel bosc de pi blanc.Els darrers anys, però, havien començat un. Poc a poc, en elsen què la feina d'horta és en el punt més baix, treien hores per anar rescatant aquestes oliveres oblidades, de les varietats autòctones. Any rere any, n'havien arribat a recuperar unes cinc-centes, i n'hi havia moltes més encara entre els pins, algunes amb una bona soca.Passejant entre aquestes feixes, que queden a la part més alta de la finca, es pot observar fàcilment que han quedat. Es poden veure moltes oliveres amb les fulles completament seques, és a dir, que més que cremades estan completament seques, per la calor. Però en el cas de les oliveres sí que es veuen moltes soques cremades, per la base. La bona notícia:, per baix. Uns petits brots, a hores d'ara. Però molt esperançadors."Les oliveres brotaran. Més amunt, o més avall, però brotaran. Però jo tinc 69 anys. Quantes olivés colliré, jo, d'aquí?", es pregunta Casasayas. Fa dos anys van poder fer més de, de la varietat. D'aquí a uns anys els tornaran a collir, segur. La qüestió és quants.Finalment, seguint el recorregut per la finca s'arriba al bosc. Pel que fa a la superfície és la part que presenta més extensió afectada, no és per res que estem parlant d'un. Pel que fa a l'activitat econòmica de les Arnaules, en canvi, la part de bosc cremat té una importància menor.Tot i així, també comporta una feina que cal fer, a partir d'ara, amb els costos associats. Caldrà netejar la zona,. Per fer-ho, ja estan en contacte amb el, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, per buscar assessorament i suport per a la gestió i l'aprofitament forestal.En el bosc s'hi veuen moltes oliveres disperses, les que Casasayas tenia pendents per anar recuperant. Totes socarrimades, ara. Aquí hi ha també un, el més gran de la finca, un arbre especial per a la família. Casasayas explica que hi venen sovint, s'hi troben bé, a la seva ombra. Un arbre digne de ser declarat com a "monumental". Amb dues grans. Però la capçada, la gran capçada, es veu relativament indemne. Les fulles seques, torrades, però no cremades. En una de les branques, a mitja alçada, es veu un"Més fort que un roure", segurament ho podríem dir de l'Enric Casasayas i per extensió de tota la seva família, d'aquest equip de les Arnaules que es dedica a una cosa tan bàsica com preparar el menjar per als seus conciutadans,i desprésals mercats o a la seva botiga.I encara més, que fan. Tenint cura del seu tros de terra, ajuden a, un paisatge, que com bé s'ha vist aquest estiu, amb aquests incendis forestals arreu, és ara. "Jo ja era radical, però encara me n'he tornat a més. La societat ens hauria de pagar per fer aquesta feina que fem, de gestionar el territori. Si nosaltres ho deixem estar, algú altre haurà de venir, no? Què en trec, jo del bosc? Res. Només en patim les conseqüències. La fauna, que després ve a menjar els nostres conreus. Senglars, cabirols, conills".Aquest article és resultat de l'acord entre

