Carla Simón roda el seu darrer treball a les cales de l'Ametlla de Mar

Una de les localitzacions del rodatge a Cala Xelín, a L'Ametlla de Mar. Foto: Ajuntament de l'Ametlla de Mar (Cedida)

Angela Molina amb la resta de l'equip durant un descans del rodatge, Foto: Ajuntament de l'Ametlla de Mar (Cedida)

L'equip de la producció en ple rodatge a les cales de l'Ametlla de Mar. Foto: Ajuntament de l'Ametlla de Mar (Cedida)

Al seu torn, "Alcarràs" ha estat seleccionada per l'Acadèmia del Cinema per representar Espanya a la pròxima edició dels Oscars. El film lluitarà amb As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco lobitos, d'Alauda Ruiz de Azúa, per poder ser nominada en la categoria de millor pel·lícula internacional, un guardó al qual opten els representants cada país. Els acadèmics han triat les cintes d'entre 42 llargmetratges estrenats entre l'1 de gener i el 30 de novembre del 2022.

La cineasta catalanapresentarà el seu nouen les Jornades dels Autors de, una secció autònoma en la Mostra dedicada al cinema innovador i independent.La pel·lícula, protagonitzada perés un relat sobre la feminitat i la història que conta les experiències de Carla, una jove embarassada que es barreja amb els records de la seva mare i les seves àvies.La nova obra de Carla Simón ha estata les, al. Segons explica la directora estava buscant un paisatge de platges verges i en un primer moment va pensar en la Costa Brava, ja que no coneixia la zona. La directora de producció que estiueja a la zona va pensar que la Cala era el lloc ideal per a les localitzacions del film".La, el cementiri i una casa amb vista asón els racons que ha escollit Simón per rodar aquest curtmetratge tan personal on aborda l'embaràs i la maternitat, ara que ella acaba de ser mare."La fotografia del film és molt especial, les cales que hi ha, la casa que hem trobat… Jo soc de Girona i és més difícil trobar llocs verges, trobar aquestes localitzacions i aquest paisatge tan verge ha estat un privilegi", remarca Simón.A banda dels paisatges de cales, el film també ha comptat amb figurants del municipi. La, explica que és un honor que directors i actors amb renom vinguin a la Cala a fer les seves pel·lícules. "Serà beneficiós per al municipi, a part els caleros i caleres es veuran a la pel·lícula com a extres". "Sortiran escenes al nostres municipi, a les nostres cales, i ens donarà una projecció com a municipi de la mà d'aquests professionals de renom internacional molt important i que com a municipi agraïm".dees mostra intensament agraït aper mostrar les imatges de l'Ametlla de Mar al món i per la seva senzillesa i facilitat de tracte malgrat la seva destacada carrera. "Ara a esperar que a Venècia hi hagi molta sort, hi ha imatges del nostre municipi, personetes molt petites del poble que hi participen i ha estat un orgull. Es mostra com som, la nostra gastronomia, la nostra manera de viure de la mà de grans actrius com és". "Ara podem contar a la resta del municipi que passava i es gravava al juny i fer-los partícips a tots", conclou Gaseni.La cinta tindrà la seva estrena mundial durant les Jornades i es projectarà en "Els contes de dones de Miu Miu", segons van detallar els organitzadors d'aquesta secció, que transcorre de manera paral·lela a la Mostra de Venècia, entre el 31 d'agost i l'11 de setembre. Carla Simón (Barcelona, 1986) va aconseguir l'Os d'Or en l'última Berlinale amb Alcarràs, una història intimista sobre les mesquineses succeïdes en una explotació de préssecs centenària que s'ha convertit en el fenomen de 2022, en aportar un de cada tres espectadors al cinema a l'estat espanyol.

Carla Simón, a la dreta, amb l'Os d'Or de la Berlinale. Foto: Festival de Cinema de Berlín

