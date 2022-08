RAC1 presenta nova temporada amb l'objectiu de mantenir el lideratge

ha presentat aquest divendres la nova temporada de l'emissora amb la mirada posada en mantenir el lideratge a la ràdio catalana. A la darrera onada de l'(EGM), RAC1 va tancar amb 906.000 oients. Per això, la ràdio ha volgut mantenir bona part de les cares visibles de cara al pròxim curs que donarà el tret de sortida al setembre.Pel que fa als matins,encetarà la seva setzena temporada a El món a RAC1, el programa líder a Catalunya en aquesta franja i que es mantindrà en l'anàlisi de l'actualitat. Per altra banda, Toni Clapés seguirà al capdavant del Versió RAC1 i incorporaràfent de Helper Crims, "dos superherois que volen ajudar a rescatar el planeta", a més del director musicalAltres programes en què RAC1 aposta per la continuïtat són La Competència, amb; el Vostè primer, amb; RAC1 Migdia, presentat per; i Islàndia, liderat peren la seva setena temporada en antena i al qual s'incorporarà com a col·laboradori la periodista de successosEl principal canvi a la programació de l'emissora es produeix al No ho sé, que canvia d'editora i passa a ser presentat perper la marxa d'al Planta Baixa de TV3. Vallhonesta comptarà amb les col·laboracions de, entre d’altres.Pel que fa als esports, lamasculina de futbol es retransmetrà íntegrament a RAC1 i, arran de l'ascens dela primera divisió, torna El Girona juga a RAC1 amb. El Barça juga a RAC1 seguirà encapçalat peri L'Espanyol juga a RAC 1 liderat per. A la nit,es mantindrà al Tu diràs i als caps de setmana el Via Lliure de

