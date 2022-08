El cap de la Fórmula 1: «Tret que caigui un meteorit, no veig una dona al campionat»

"Sent realistes, tret que caigui un meteorit,en els propers anys". Són les polèmiques declaracions que el director general del campionat,, ja donat a la cadena. Si més no, el CEO ha justificat el seu comentari i ha matizat que la categoria està disposada a canviar el format per donar cabude a les pilots: "d'incorporar-se a la F1 i estem totalment dedicats a aconseguir-ho".La Fórmula 1 assegura que vol construir "els" perquè les dones comencin a competir contra els homes, "a l'edat correcta i amb l'automòbil correcte". Actualment,és l'única dona que està a prop dels monoplaces més ràpids del planeta. Aquesta temporada competirà a lacom a conductora substituta.va ser la primera dona en competir a la Fórmula 1, la dècada de 1950, on va participar en cinc carreres.va seguir les seves passes els anys 70 i va participar en 12 curses, convertint-se en l'única que ha sumat punts.

