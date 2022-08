Vídeo | Puja a la part posterior d'una ambulància en servei d'urgència i ho penja a xarxes

Se sube a la parte de atrás de una ambulancia en servicio de urgencia y lo sube a redes sociales



📹 Barcelona pic.twitter.com/xY8jMaS7IS — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 26, 2022

Escàndol a Twitter.que s'ha compartit a les xarxes socials.En ell, es veu al jove rient i fent mirades de complicitat al seu darrere mentre s'enregistra, quelcom que ha portat a pensar que, potser, el seguien uns amics. Però no només això,, on s'aprecia el cos d'una persona amb cabell llarg i ulleres asseguda mentre se la trasllada a l'hospital.Elshan estat molt i molt diversos. Un dels més destacats ha estat la reacció del Francisco Jose, que ha compartit a xarxes aquestes paraules: "La forma més ràpida de passar de la zona posterior a la part interior d'una ambulància. En fi...".I és que, no són poques les persones que fan tota mena de coses -arribant, inclús, a posar en perill la seva vida- per guanyar notorietat.

