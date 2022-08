El nombre de positius penals d’alcoholèmia s'ha doblat respecte el 2019

L'inspector en cap de la divisió de Trànsit dels Mossos,, ha alertat aquest divendres que el nombre des’ha doblat respecte el 2019. Ho ha explicat en una entrevista a, on també ha apuntat que l’de les víctimes mortals ha passat, fent la comparativa amb el mateix any.Segons González, les xifres mostren que s’està tornant “als comportaments anteriors de la pandèmia”, amb un important nombre d’accidents derivats de les “”. En aquest sentit, ha lamentat que no hi hagi un comportament “més segur” malgrat tants anys de polítiques viàries.González ha avisat del perill que els fets siguin penals, incidint en que significa que la taxa d’alcohol, i que el comportament del conductor va comportar un risc. “No vull dir que tothom vagi begut, ni tampoc que circular per les carreteres sigui perillós”, ha dit, “però pensem que la contenció dels darrers dos anys amb la pandèmia han fet que les persones surtin a les carreteres una mica més espitoses”. Una observació que es complementa amb l’edat mitjana de les víctimes, que baixa dels 65 anys del 2019, a situar-se entre els 18 i els 30 anys en l’actualitat.Pel que fa alper prevenir accidents de ciclistes d’aquest cap de setmana, l’inspector ha assenyalat que no es tracta d’una “mesura nova”, si bé en aquesta ocasió s’ha aglutinat totes les regions policials perquè es faci “allò que habitualment ja es fa els caps de setmana”.En total hi hauràen diversos controls, que es portaran a terme durant els pics de circulació de bicicletes. “A primera hora del matí i a última de la tarda”, ha concretat González, ja que es tracta de les hores més adequades per evitar la màxima insolació. D’altra banda, també hi haurà patrulles uniformades i vehicles camuflats.“Ahir vam poder comprovar com hi havia molts conductors que es comportaven d'una manera molt correcte amb els ciclistes i és el que busquem amb aquests patrullatges. Hi deu influir l'atropellament de.”, ha afegit.

