Dos motoristes han mort durant les últimes 24 hores aen dos accidents. El primer cas ha estat un motorista de 21 anys que va perdre la vida aquest dijous a la tarda en un accident al carreramb el Passeigde Barcelona en xocar contra un cotxe.Per altra banda, unde 32 anys ha perdut la vida aquest divendres a les sis de la matinada quan circulava per incorporar-se a lade Barcelona a l'altura de l'entrada 24. Cap vehicle més s'ha vist afectat en l'accident.L'ha explicat que fins al lloc de l'accident es van traslladar diverses unitats de la Unitat de Recerca i Prevenció de l'Accidentalitat (Uipa) de la Guàrdia Urbana i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El consistori també va activar el servei de suport psicològic del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) per atendre els familiars.Aquestes víctimes són la 17a i 18a víctima mortal en accident dea la ciutat aquest any, de les quals 16 eren motoristes. Així mateix, el consistori lamenta les dues morts i trasllada el seua les seves famílies i amistats i reafirma el seuper continuar treballant per reduir les víctimes als sinistres de trànsit.

