La maledicció de «Sensación de Vivir»: mor un altre mític actor de la sèrie

L'actor estatunidenc, que va destacar pel seu paper de, ha mort als 85 anys, tal com ha confirmat el seu company a la popular sèrie estatunidenca,. Tata lluitava contra l'Alzheimer des que li van diagnosticar la malaltia el 2014. Amb el seu traspàs, se suma al defa menys de dues setmanes, la mort prematura de Luke Perry , el càncer de mama dei altres desgràcies que han afectat l'equip del serial."En els darrers anys hem perdut diversos companys de Sensación de Vivir i ara he de donar la trista notícia que", ha escrit Ziering a les seves xarxes socials quan ha confirmat la notícia. Els seus molts seguidors han recuperat especulacions sobre laque envolta la sèrie de televisió, tot i que en aquest cas, no es tracta d'una mort prematura.La televisió el va fer molt popular, però va arribar a l'estrellat amb el personatge de Nat, l'amo del. A més de Sensación de Vivir, que va rodar entre el 1990 i el 2000, va participar a la sèrie. Més endavant, a

