Desmantellades 49 botigues en línia que venien productes ficticis

Laha desmantellatque operaven de forma fraudulenta en oferir i vendre productes que els seus compradors mai arribaven a rebre. Anunciaveni productes informàtics a molt baixamb la intenció de quedar-se els diners dels compradors sense fer-los arribar el producte suposadament adquirit. S'han fet set detencions a les demarcacions dei hi ha una desena de persones investigades per delictes d’estafa a través de pàgines web.L'operació va començar quan agents especialitzats van trobar una sèrie de pàgines aparentment fraudulentes. En aquestes es venien productes a molt baix preu - inferior al de mercat - que un cop adquirits mai s’arribaven a enviar als, quedant-se els estafadors l'import total o parcial de la venda.Contractaven dominis que s'allotjaven en un servidor ubicat ai a través d’aquest donaven servei a pàgines web que dissenyaven amb la intenció que aparentessin ser botigues en línia. D'altra banda, es dedicaven a la captació de persones que estiguessin disposades a administrar elsi a fer-se càrrec del seu funcionament, rebent comissions per les vendes.Quan les víctimes abonaven els productes, ni rebien els articles ni aconseguien posar-se en contacte amb els suposats, excepte en comptats casos que aconseguien un reemborsament del 70%, deixant un guany net del 30% restant als autors de l’estafa. Durant els més de sis mesos de recerca s'han detectat 49 botigues que operaven amb aquesta metodologia. Els agents han constatat l’existència de centenars de perjudicats a tot l'estat espanyol, que han estatd’un frau per un import que supera el mig milió d’euros.Els investigadors han detectat la participació de 17 persones que, presumptament, estaven implicats en el delicte com a administradors dels dominis. Alguns dels investigats afirmaven haver estat enganyats, si bé altres manifestaven que havien estat gestionant les seves vendes en la modalitat de “”. Amb aquest mètode, la venda d'un producte es correspon no amb la compra directa sinó amb la seva, i s’envia quan deu persones més adquireixen el mateix producte i així, successivament. Les pàgines investigades ja no estan operatives.

