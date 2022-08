Google Maps indicarà les clíniques que permeten avortar als Estats Units

ha rebut moltes crítiques per redirigir a dones estatunidenques que volen avortar a clíniques i hospitals que no ho permeten o bé que els proporcionen informació falsa. Després de la sentència història del Tribunal Suprem del 24 de juny que va acabar amb el dret a l'avortament al país, més d'una vintena d'estats han prohibit la pràctica ia aquest procediment.Ara, la companyia ha esmenat l'error i ha informat en un comunicat que. Per no enganxar-se els dits, només mostrarà aquelles que han confirmat que garanteixen el dret en el moment que l'usuari o usuària busqui "clíniques avortistes prop de mi".A banda d'això, l'empresa també ha assegurat que. L'objectiu és evitar que la policia, mitjançant una ordre judicial, faci servir aquestes dades de localització per perseguir les dones o els mateixos centres que protegeixen aquesta opció de manera il·legal.El màxim tribunal del país va retirar les proteccions federals al dret de l'avortament i, ara, hi ha alguns estats que, fins i tot, han establert càstigs que poden arribar a ser de cadena perpètua per als doctors que el practiquen.Però avui també és notícia quei que anava a entrar en vigor aquest divendres. El magistrat Bruce Romanick ha donat la raó a la clínica avortista que va presentar una demanda contra l'Estat i ha bloquejat, així, l'entrada en vigor de la llei mentre es resol el cas.

