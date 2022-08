El repte ciclista d'un metge lleidatà: 995 quilòmetres en 79 hores

Riba, al costat de diversos companys que van voler donar-li suport. Foto: Cedida

El metge de família de Trempha aconseguit completar un altre repte ciclista: recórrer elsde via del Pallars Jussà. El membre de la Unió Ciclista de Tremp va proposar-se pedalejar aquest recorregut -de, i que ha completat en- per tal de denunciar eli el deteriorament que presenten molts trams de lesde la comarca."Ja fa anys que em dedico a fer proves d'ultraresistència, corrent i amb bicicleta" explica. De fet, Riba ja havia creuat la comarca de nord a sud i d'est a oest, i fa un any va mirar una ruta amb bicicleta que unís tots els pobles del Pallars Jussà.Aquest estiu, però, el repte va tornar a sorgir, i aquest cop el doctor el va voler vincular amb unade la comarca, tot impulsant una. "Amb els companys el tema de conversa durant els darrers dos o tres anys és el mal estat de les carreteres al Pallars", afirma. "Als ciclistes això no ens afecta, però", lamenta.Així doncs, el passata les cinc de la matinada, Riba va començar la ruta, passant primer pels nuclis i carreteres del sud del Jussà, especialment, atès que són les que més deteriorament presenten. Posteriorment, va fer cap a lai posteriorment a laPrecisament, pedalejant cap ava trobar un dels exemples més clars de la problemàtica a les carreteres pallareses., es queixa. La principal raó, exposa, és la "manca de previsió i de manteniment", alhora que matisa que alguns ajuntaments no poden fer front a aquesta despesa. Tanmateix, afirma que en aquests casos només caldria aplicar una petita capa, especialment en aquelles vies menys concorregudes.El recorregut va finalitzar tres dies després, el dijous a les 12 del migdia. Malgrat la duresa de la prova, durant la qual va dormir molt poc i va efectuar poques parades, Riba es mostra satisfet. "".

