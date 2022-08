Els ruixats intensos encara mantenen 14 comarques en perill

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 12:00 TU a ds. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/Afo8xgtjxM — Meteocat (@meteocat) August 26, 2022

Elsintensos que han acompanyat Catalunya durant bona part de la setmana i del mes d'agost es relaxen, però encara mantenenen perill durant aquest divendres. A més, lestambé seran protagonistes durant dissabte i mantindran set comarques en alerta en diferents moments del dia.En concret, de les 12 a les 18 hores d'aquest divendres el perill en nivell moderat se situa, per una banda, a l', el, el, el, la, el, el, el, lai eli per l'altra, de 18 a 24 hores al, eli elPer altra banda, de cara al dissabte, de 12 a 6 de la matinada el perill es mantindrà al Tarragonès, el Baix Penedès i el Garraf menter que de 12 a 18 hores tornarà al Vallès Oriental, la Selva, Osona i la Garrotxa. A més, durant les tardes de divendres i dissabte també hi ha previsió de pluges i tempestes ali eli en alguns punts de la Catalunya Central.En tots els territoris en perill moderat es pot superar el llindar dels 20 litres en 30 minuts i els xàfecs aniran acompanyats sovint de tempesta i localment dedemana precaució i encara manté activat elvigent des dels ruixats d'aquest dijous.

