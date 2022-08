Simpàtica resposta de dos veïns quan els avisen d'obres en un pis

Lesen unsempre solen ser un maldecap pels. L'estiu, coincidint amb les vacances, és un bon moment per fer-les però, tot i això, poden ser molestes pels qui no tenen més remei que quedar-se a. És per això que un propietari ha decidit penjar un cartell per anunciar a la comunitat que faria obres i lesque ha rebut s'han fet virals a les xarxes socials.L'és simple: en un cartell que sembla ser escrit en, el veí o veïna explica que farà obres i demana que el perdonin. A més, fins i tot marca el número del seu pis per si algú vol transmetre-li algunao dubte. Però lluny de rebre una resposta negativa, les dues reaccions han estat simpàtiques.Un dels veïns li ha escrit sota el mateix paper un "estàs" mentre que un altre ha assegurat que "només faltaria". El bon ambient entre el veïnat que demostra la imatge ha enamorati ha fet que la publicació sumi més de 1.000 retuits i més d'11.000 m'agrades.

