Estopa traurà la seva primera cançó en català en el seu pròxim disc

🔴 I tenim una exclusiva: els @estopaoficial publicaran nou single, per primer cop, en català! Ens ho ha explicat un amic de tota la vida, l'Hilario#TotEsMouTV3



▶ https://t.co/VbilPgXl3F pic.twitter.com/wlV2fsO1lj — Tot es mou (@totesmoutv3) August 25, 2022

en el nou disc que ja prepara i que encara no té data prevista d'estrena. Han estat comptades les ocasions en què el duo de Cornellà s'ha animat a cantar en llengua catalana. Potser, la vegada que més va transcendir va ser quan van participar a La Marató de TV3 del 2008 amb una. Ara, però, el David i el José Manuel Muñoz han fet un pas més enllà i han decidit incloure en el seuun tema en català, segons ha explicat un amic íntim, l'Hilario, al Tot es mou de TV3.amb José Manuel a la guitarra i el David de cantant. En la seva trajectòria, s'han convertit en un dels grups que més discos han venut en la història de la música a Catalunya i aquest 2022 la Generalitat els va distingir amb la. L'Hilario també s'ha referit a aquest reconeixement i ha detallat que els germans "no són aliens a la polèmica" que es va desfermar. Hi havia persones que en donar-se a conèixer la distinció de l'executiu català, van criticar-la en considerar que no era correcta perquèPer al seu amic, "la qüestió és senzilla". El José i el David "han nascut a Catalunya, viuen a Catalunya, treballen a Catalunya, fan música, la música és cultura, fan cultura catalana". És més, segons l'Hilario,

