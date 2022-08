Un supermercat Dia a Tanzània? Així ho indiquen a la pàgina web

Hay UN dia en Tanzania????? pic.twitter.com/o67x5WE9R1 — María ۞ (@Iajarfaiter) August 23, 2022

Hi ha un supermercat. Com a mínim, així ho indica la cadena a la seva pàgina web. Al seu buscador d'establiments, més concretament. Ho ha compartit una usuària a les xarxes socials i l'anècdota s'ha fet viral a l'instant. No sembla versemblant que l'empresa de l'oligarca russ'hagi expandit al país africà i ja s'especula amb quines poden ser les explicacions llògiques a aquest fet.La teoria més plausible és que hi hagi hagut un error a l'hora d'introduïr les coordenades o el nom del municipi. ", un valiat de Tanzània", han indicat alguns. ", i la tenda d'El Ejido ha acabat a Tanzània", s'han aventurat a afirmar altres.Sigui quin sigui el motiu, tot indica que es tracta d'un error amb la localització del supermercat Dia d'El Ejido. Es pot afirmar, aleshores, que no Dia no s'ha expandit a l'[plantillaviarls]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor