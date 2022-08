El Govern anuncia ajudes al lloguer per als joves que s'han quedat fora del bo estatal

La consellera admet un "dèficit" en el parc d'habitatge social

La consellera de Drets Socials de la Generalitat,, ha anunciat l'obertura d'unaque no van poder accedir al bo del govern espanyol . L'executiu català destinarà a aquestes prestacions 29 milions d'euros iEn una entrevista concedida a Europa Press, la consellera ha considerat que el bo estatal va generar unes expectatives importants, però que "faltaven recursos" per a poder atendre totes les peticions.Cervera s'ha queixat que, malgrat ser una bona mesura, l'ajuda estatal "no estava ben dimensionada econòmicament ni territorialment", i ha criticat que la mateixa prestació de 250 euros es concendís independentment del lloc de residència de la persona beneficiària i amb una concessió que anava en funció de la data d'entrada de la sol·licitud.La consellera ha considerat que l'ajuda ha quedat "curta" i ha explicat que, davant d'aquesta situació de necessitat, la Generalitat ha decidit obrir una nova línia d'ajudes. LesCervera també ha detallat que aquestes noves ajudes, proporcionades amb fons de la Generalitat,. Per això, seran per concurrència competitiva, no concediran la mateixa quantitat a cada beneficiari i les bases prioritzaran no només la renda sinó també la territorialitat. La convocatòria de les prestacions serà anual iTambé tindran un topall màxim de, que variaran en funció dels ingressos i del preu del lloguer.A més a més, la consellera ha admès que hi ha un, i ha confiat que els fons europeus ajudin a mitjà i llarg termini amb la rehabilitació i permetin construir uns 4.000 habitatges de lloguer social. També ha remarcat que des del 2015 el Govern ha comprat més de 3.000 habitatges per tanteig i retracte.En aquesta línia, Cervera(Sareb), que ara estan buits i la Generalitat vol destinar a lloguer social.Amb tot, la titular de Drets Socials ha defensat quea pagar el seu lloguer a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge, als programes de la qual s'ha destinat 140 milions d'euros.Davant les c rítiques de l'Ajuntament de Barcelona al programa d'habitatge Reallotgem , el pressupost del qual va demanar destinar a altres mesures que en la seva opinió funcionen millor,, i ha considerat curiós que no funcioni a Barcelona, però sí a altres ciutats.Finalment, Cervera ha animat a l'Ajuntament de Barcelona a "asseure's per a poder treballar conjuntament" les polítiques d'habitatge, que ha recordat que són responsabilitat de Govern i consistoris, i ha advocat per buscar fórmules per a treballar units.

