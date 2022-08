Surrealista queixa d'una clienta a un bar: «Estem de vacances i no fem truita»

@soycamarero reseña en el bar de mi hermano, la peñita está mal de la cabeza 😂 pic.twitter.com/QeLimmPL6F — Lokii (@palazonjr_) August 23, 2022

Les ressenyes desón habitualment una font d'intercanvi de missatges entreque molt cop acaba donant lloc a bromes i mems. Una de les últimesque s'ha fet viral a lesés totalment surrealista i ha acabat amb el propietari del bar aclarint el que ha considerat una: "Estem de vacances i no venem truita".Tot plegat comença amb el missatge d'una usuària que es fa diri que assegura que ha rebut un tractament horrible a "", un bar de. "Érem vuit persones i només set vam consumir; se'ns va retreure de molt mala manera i amb amenaces fer-nos fora del lloc si la vuitena persona no consumia res", continua.Segons la suposada clienta, és de "molt mal gust i" que el bar actués d'aquesta manera tenint en compte que estaven consumint moltai assegura que la vuitena persona va haver de demanar unperquè no els fessin fora. D'altra banda, ha puntuat amb una estrella sobre cinc el servei rebut.Doncs bé, segons la resposta del bar tot és mentida perquè el local no està ni obert ni entre els seus productes hi ha la truita. "Estem dedes del 30 de juliol i obrim d'aquí a uns dies, no tinc truita al local ni cap mena de, només venc beguda", explica, a la vegada que creu que la clienta s'ha equivocat de lloc.

