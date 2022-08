Teresines i una graella continuista: així serà la nova temporada de Catalunya Ràdio

"Amb consciència del passat i una perspectiva de futur". Aquesta serà l'essència de la nova temporada de, que es posarà en marxa el dilluns 29 d'agost. Coincidint amb la celebració del 40è aniversari i amb una directiva acabada de renovar, una de les principals novetats és el retorn deals micròfons de Catalunya Ràdio, amb un. És una de les diverses mesures que consoliden l'estratègia d'enguany de l'emissora pública."És una aposta que reforça allò que s'està fent bé i la seva visió ambiciosa", ha emfatitzat la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),. El director de Catalunya Ràdio,, hi coincideix: "És casa nostra i la casa de tothom", ha afirmat.A la graella de la ràdio, l'espai de matí conduït peres manté després de créixer unque, així i tot, el situa una mica lluny del mig milió assolit en temporades anteriors, segons l'Estudi General de Mitjans (EGM). No obstant això,"Els resultats són una mostra de l'aposta de l'emissora i de tot el que pot créixer", ha assegurat Laura Rosel, conductora del matinal. Com a principal novetat, destaca la incorporació dels músicsl'actoro el periodistaSi hi ha un programa veterà és, que bufa les espelmes del 35è aniversari. L'equip, liderat per Roger Escapa, farà una gira pels teatres catalans després dels dos anys de pandèmia i comptarà amb noves cares: la periodista i corresponsal Lídia Heredia, el youtuber Carles Tamayo i els comunicadors Alba Riera i Andreu Juanola. Però, què passarà amb? És una de les preguntes que s'han fet els oients després queanunciés el salt a les pantalles. Tot i que amb una visió renovada, Díaz es queda al programa., ha afirmat Escapa.D'altra banda, en la presentació s'ha fet menció especial a, de Carles Porta, un dels formats més seguits i estimats per l'audiència sobretot després del salt a TV3. Com a resultat d'aquest èxit, han anunciat que tindrà una, independentment dels resultats que obtingui a TV3. Per la seva part, també tornen a les ones Solidaris, Un restaurant caníbal a Berlín, Les dones i els dies, Revolució 4.0 o Ciutat Maragda.Durant la presentació també ha comparegut el vessant esportiu de la casa, amb els equips de. Amb l'objectiu de traslladar les novetats dels esports als micròfons, han incorporat noves veus, com la periodistaa La TdT oen Tot Costa. Una de les principals novetats és el seguiment que farà aquest últim programa de la. "Ja n'havíem fet, però cal fer una passa més enllà", ha afirmat, que condueix el programa ambLa presentació s'emmarca dins de la campanya de la nova temporada de Catalunya Ràdio i TV3, que per primera vegada presenten de forma conjunta. A través del lema "", els mitjans de la CCMA aposten per fer créixer les sinergies entre la televisió, la ràdio i l'àmbit digital.Segons indica l'EGM, Catalunya Ràdio aconsegueix una audiència de 597.000 espectadors diaris, fet que suposa un guany de 94.000 respecte al 2021. Les xifres permeten a l'emissora, que segueix amb el títol de líder destacada. Amb la nova programació, esperen iniciar unai "amb la il·lusió que implica una estratègia d'aquestes magnituds".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor