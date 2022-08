No ha tingut sort elen el sorteig de lade futbol. Els blaugranes reviuran malsons del passat amb un nou enfrontament contra ela la fase de grups. Així, es repetirà el duel de la temporada passada, on els culers van perdre els dos partits i es van veure obligats a disputar l'Europa League, on tampoc van fer un gran paper. Això sí, arahaurà canviat de bàndol.Una de les primeres reaccions al sorteig ha sorgit de dins del club bavarès. El davanter, fins l’any passat company de Lewandowski, ha penjat un vídeo a les xarxes socials amb un to desafiant, adreçat directament al seu amic, el “senyor Lewangolski”."Quin sorteig més maco per a tots els aficionats al futbol!ens veiem aviat a Munic. Aquesta serà la temporada de la Champions League. Som-hi Bayern!", ha dit Müller, en un missatge en anglès i alemany.Pel que fa al sorteig i per si el Bayern de Munic fos poc,serà un dels altres rivals del Barça. El poderós conjunt italià era l'equip a evitar del bombo tres i ha acabat caient de cap al grup C, que ja s’ha qualificat com el grup de la mort. Eltxec serà l'últim rival dels catalans a la lligueta inicial de la competició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor