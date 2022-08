La CUP deixa en mans d'ERC i Junts la substitució de Borràs

ha advertit la presidenta suspesa del Parlament,, que quan vincula el seu cas judicial amb la persecució política fa mal als represaliats. Així s'ha expressat en una entrevista a l'ACN. I ha afegit que "el fet que hi hagi hagut un acarnissament perquè és qui és, i és independentista, no pot tapar que aquesta causa no té un origen polític".Reguant admet que la interinitat al capdavant de"no és bona", però deixa en mans d'ERC i JxCat abordar com resoldre la situació. "Són ells qui han creat o contribuït a crear aquest problema", ha justificat.JxCat ha presentat una petició a la mesa del Parlament perquè reconsideri la suspensió de Borràs. Però la CUP –que està representada a l'òrgan amb el secretari tercer,a- la rebutjarà. Així, es mantindrà ferma en l'aplicació de l'article 25.4 del reglament, que fixa que la mesa "ha d'acordar la suspensió de drets i deures parlamentaris de manera immediata" un cop sigui ferm l'acte d'obertura delen casos d'acusació per delictes vinculats a laElva enviar a judici a Borràs pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "Tocava que Borràs s'apartés i, si no s'apartava, per higiene democràtica i responsabilitat, suspendre-la de funcions", ha argumentat Reguant. En la mateixa línia que es va pronunciar a l'ACN el president del Govern, Pere Aragonès, Reguant considera que la interinitat al capdavant de la presidència del Parlament "no és bona". Però opina que pertoca a republicans i Junts abordar-ho.El líder del PSC, Salvador Illa, va apuntar en una entrevista a Catalunya Ràdio que hi ha "mecanismes" per a substituir Borràs , més enllà dels pactes entre socis de govern. Però Reguant insisteix que són aquests dos grups independentistes, que tenen un pacte de Govern, qui han de trobar la solució. Malgrat, la CUP no preveu que es trenqui el Govern per aquest motiu.Té motius Borràs per sentir-se perseguida? Reguant creu que hi ha hagut una part de, però que la causa per la qual anirà a judici "no té cap origen polític". De fet, diu que si no es tractés de corrupció, no haurien aplicat el 25.4. "És un cas de corrupció que es veu magnificat i del qual s'ha donat més bola per la voluntat dels poders de l'Estat d'embrutar l'independentisme amb la corrupció, però l'origen de la causa no és polític", ha asseverat.Sobre el 25.4, els anticapitalistes han explicat que estan a favor de modificar-lo si és per "millorar-ne la redacció", però en cap cas per a eliminar-lo. "Hi ha hagut juristes que han dit que era poc clar, doncs especifiquem-ho". De totes maneres, la diputada creu que si es canvia el reglament hauria de ser per abordar altres qüestions, com per exemple el blindatge de la cambra davant discursos d'odi. "S'hauria d'assegurar que els discursos d'odi no es produeixen al Parlament, i no només haver de fer advertiments a qui els fa. Si cal, s'apaga el micròfon", ha suggerit.

