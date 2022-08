Alexia Putellas fa història: és, de nou, la millor jugadora d'Europa

és la millor jugadora d'Europa. Sí, ho és de nou i per segon any consecutiu. Així ho han decidit aquest dijous un comitè de 53 periodistes encarregats d'atorgar elsd'acord amb el rendiment a l'anterior temporada, en què les blaugrana van arribar fins a la final de la Champions League per tercer any.La capitana blaugrana ha fet història: és laAquest, però, no és l'únic guardó que ha rebut la catalana aquest 2022. El rep després d'haver vençut a la Pilota d'Or, el Globe Soccer Award i el "The Best". A més, també va rebre la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat.A diferència de la temporada passada, en què Alexia va compartir podi amb dues companyes d'equip, Jennifer Hermoso i Lieke Martens, ara ja les dues fora del Barça. Enguany, la catalana ha competit amb Beth Mead, davantera de l’Arsenal, i Lena Oberdorf, migcampista del Wolfsburg.Alexia Putellas està actualmentper una greu lesió al seu genoll esquerre. Així, la millor jugadora del món es va perdre l'Eurocopa i gairebé tota aquesta temporada endurant un entrenament amb la selecció espanyola a només tres dies de començar la competició al Regne Unit.

