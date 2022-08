Els Javis graven part de la seva nova sèrie a Catalunya

Sant Feliu serà un dels escenaris de la propera sèrie de Javier Ambrosi i Javier Calvo, Los Javis. 'La Mesías' s'està rodant a Can Talet s'estrenarà a @MovistarPlus i compta amb diversos figurants codinencs.

📸 Àngel Falqués #sfc182 pic.twitter.com/EJOGW76kbV — Ona Codinenca (@onacodinenca) August 24, 2022

Els Javis, en una imatge d'arxiu

, més coneguts com els, estan gravant part de la seva nova sèrie a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. Segons ha avançat Ona Codinenca, un dels punts on han enregistrat escenes perha estat al bar Can Talet. A més, el rodatge comptarà amb diversos figurants del municipi. Movistar+ va anunciar la setmana passada que havia començat el rodatge de La Mesías en diverses localitzacions de Catalunya.Després de triomfar amb, els creadors entomen ara un projecte en forma de thriller familiar "que parla de lacom a eina per omplir el buit i de l'art com a via per escapar del terror". En concret, narra la història d'un jove amb profundes creences religioses a qui li canvia la vida després de veure un vídeo d'un grup de pop cristià.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor