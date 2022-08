El Barça cau al grup de la mort

Sorteig dramàtic per al. Els blaugrana reviuran malsons del passat amb un nou enfrontament contra ela la fase de grups. Així, es repetirà el duel de la temporada passada, d'infaust record per als de, que van acabar tercers de grup i disputant l'Europa League. Això sí, Lewandowski haurà canviat de bàndol.Per si això fos poc,serà un dels altres rivals del Barça. El poderós conjunt italià era l'equip a evitar del bombo tres i ha acabat caient de cap al grup C, el grup de la mort. El Viktoria Pilsen txec serà l'últim rival dels catalans a la lligueta inicial de la competició.Més sort ha tingut, un cop més, el. Els blancs han esquivat tots els rivals anglesos -els més perillosos del bombo 2- i s'enfrontaran al Leipzig, el Shakhtar Donetsk i el Celtic de Glasgow.Pel que fa als altres equips de la Lliga, també hi ha hagut sort molt diversa: per una banda, elpreveu patir contra el Manchester City i el Borussia Dortmund en un grup que completa el Copenhaguen. En canvi,ha tingut la fortuna del seu costat amb un grup que l'enquadra amb el Porto, el Bayer Leverkusen i el Bruges.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor