Els viatges turístics en submarí ja són (gairebé) una realitat

Els. L'empresava començar a operar el 2017 a Barcelona amb la idea d'oferir un servei de submarinisme als banyistes del mediterrani, però la idea va evolucionar molt ràpidament.El Triton 36.000/2 DSV Limiting Factor, el primercertificat comercialment per treballar a qualsevol profunditat, va batre elquan va baixar al. L'èxit aconseguit va fer que l'empresa apostés pels submarins, amb la idea de transformar-ho a unaAra, l'empresa ja té construïda la nau que desenvoluparà l'activitat. Es tracta del, un vehicle que podrà transportar fins ai baixar fins als. La fase en què es troben actualment és la cerca de pilots que puguin conduir el submarí, ja que elestà previst a finals d'aquesta l'illa d'Hon Tre, al Vietnam."És extraordinari poder aplicar la tecnologia desplegada per arribar al punt més profund del nostre planeta per reinventar els submarins turístics i obrir el fons del mar al gran públic d'una forma completament respectuosa i sostenible", va explicar el director de la companyia, Hector Salvador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor