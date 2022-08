L'avís del SEPE a tothom que ha de sol·licitar l'atur

🔷 ¿Puedes solicitar tu prestación si tienes días de vacaciones por disfrutar?



🔶 No puedes solicitar tu prestación todavía porque no estás aún en ‘situación legal de desempleo’.



📅 Después tendrás 15 días hábiles para tramitar.



🔵 Más información 👉 https://t.co/P1MFZZZzMe pic.twitter.com/gVgbV9gFLd — SEPE (@empleo_SEPE) August 24, 2022

El final de l'estiu és un moment en què habitualment augmenten les persones quelaper la finalització dels contractes de temporada. Amb tot, però, no tots els empleats que deixen de treballar poden aspirar a aquesta ajuda econòmica, ja que han de complir unsi que afecten, sobretot a lesQuan no es renova un contracte de feina o s'acomiada algú abans d'hora, les empreses han d'actualitzar la situació del treballador i posteriorment donar-lo de baixa. Entre les diferents situacions a gestionar hi ha la liquidació del contracte i laSi no s'han gaudit totes les generades hi ha dues opcions: pagar-les o deixar-les gaudir abans de processar la baixa.perquè no estàs encara en 'situació legal de desocupació'", apunten des del SEPE en una piulada. Per què? La situació és senzilla: el treballador ja ha acabat els seus dies laborables, però, en el cas que quedin dies de vacances per gaudir, aquests segueixen vinculats al seu contracte amb l'empresa i, per tant, encara no està desocupat.Així,Per tant, això implica que cal assegurar-se quants dies de descans queden abans que el contracti acabi definitivament per poder sol·licitar la prestació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor