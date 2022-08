Creen en un laboratori embrions sintètics de ratolí, sense esperma ni òvuls

Un equip internacional liderat per científics de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) i de l'Institut Tecnològic de Califòrnia (EUA) ha aconseguit crear al laboratori un model d'embrió sintètic de ratolí, com han publicat a la revista Nature. Sense esperma ni òvuls i fora l'úter, els investigadors dirigits per Magdalena Zernicka-Goetz han reproduït amb èxit el que passa a les primeres etapes del desenvolupament d'un ratolí.



En comptes de gàmetes, els científics han emprat tres tipus diferents de cèl·lules mare, que han combinat i unit, com si es tractés d'una recepta, perquè interactuessin. El resultat: una estructura biològica molt semblant a la que tindria un embrió de ratolí d'uns vuit dies de gestació -la gestació completa d'aquest tipus de mamífers és d'uns 20 dies-.

Aquests embrions sintètics presenten estructures anatòmiques similars a les dels embrions naturals d'aquesta edat, com ara un, unamb regions diferenciades, tub neural o sac amniòtic. "Hem aconseguit desenvolupar un sistema bàsic que permet estudiar els primers moments del desenvolupament embrionari", han assenyalat els investigadors, que han trigat més de 10 anys.El model pot ser molt útil per entendre l', estudiar les claus del desenvolupament sense recórrer a animals d'experimentació i tenir un recurs per obtenir fàrmacs, han assenyalat els investigadors. Pel que fa a la possibilitat de replicar l'experiment en humans, Zernicka-Goetz ha explicat que, de moment, "". No obstant això, ha anunciat que hi treballen, tot i que no es tracta d'una tasca fàcil de replicar.

