Les pedregades se sumen a la pluja: sis comarques en perill per temps violent

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dj. 14:50 TU a 16:50 TU



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados. pic.twitter.com/RErSGniZ1x — Meteocat (@meteocat) August 25, 2022

La previsió de pluja per aquest dijous a, després de dies d'inestabilitat, també deixa un avís per un altre fenomen. Ara, fins a sis comarques estan en alerta per temps violent durant el vespre d'aquest dijous: eli elen perill molt alt i la, eli elen perill alt. En aquestes zones es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iSegons informa el(Meteocat), l'episodi dura des de les 16.50 i fins a les 18.50 hores d'aquest dijous. Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones.manté activada l'alerta delI és que latorna amb força a casa nostra aquest dijous després d'una primera pinzellada el dimecres a les comarques del nord-oest català. De fet, segons indica el mateix, les 42 comarques del país estan en alerta pels xàfecs intensos que ja s'estan vivint i que s'hi poden viure durant el dia.

