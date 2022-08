Un diputat de Junts enllaça caminant els 27 cims de més de 2.700 metres del Ripollès

Feia dies q tenia una ruta d muntanya al cap i finalment ahir la vaig fer: l’he anomenat #la27, i enllaça d manera circular els 27 cims d >2.700m del #Ripollès. Una marató pirinenca d 45km i 4.130m+. A l’enfilall teniu algunes imatges, apunts i l’enllaç al track. Salut i cames!👇 pic.twitter.com/lr7wjU5JpE — Salvador Vergés i… Tejero! (@salvaverges) August 24, 2022

se'l pot veure amb camisa i americana pels passadissos delen plena temporada política. Però, més enllà de les comissions parlamentàries i els debats al ple, al polític garrotxí també li agrada la muntanya. És per això que, recentment,: enllaçar en una mateixa ruta a peu els 27 pics de més de 2.700 metres que hi ha al Ripollès. A més, ho ha fet en un mateix dia amb gairebé 12 hores.El diputat deha creat aquesta nova ruta i l'ha anomenat "". En un fil a Twitter ha explicat que ha volgut fer coincidir els 27 pics amb els 2.700 metres i també amb la data del 27 d'octubre, en què hi va haver la. També ha afegit que els 2.700 metres és l'altitud que marca al Pirineu "el terreny d'alta muntanya radical", on ja no es troben arbres de cap mena.La ruta dels 27 cims té una llargada semblant a una marató (uns 45 quilòmetres) i un desnivell de més de. Segons el traçat de Vergés, "La27" és unque comença i acaba a Vallter i passa per pics tan emblemàtics com el Bastiments, el Pic de Noucreus, el Puigmal o el Gra de Fajol.Vergés ha estat sempre un gran aficionat de la muntanya i el món rural. De fet, la seva família va créixer i viure al. Per això, també ha estat l'impulsor de la Creu de Sant Jordi que s'ha entregat a la pastora de Brugera,. Ara també ha estat l'instigador d'una nova ruta de muntanya que ja està a disposició de tots aquells amants de l'excursionisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor