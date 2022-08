Els càmeres de TV3 es planten per la gravació d'una notícia amb un mòbil

Rebombori aper l'enuig dels operadors d'imatge. En un comunicat avançat per El Món i al qual ha tingut accés, els càmeres de la cadena pública s'han queixat a productors, consells i el director d'informatius en funcions,, de la gravació del periodistaamb un iPhone 12 per informar dels incendis al País Valencià. El fragment es pot veure aquí, a partir del minut 6.50 En el text, els operadors d'imatge asseguren sentir-seper aquesta peça informativa emesa el 19 d'agost. Afirmen que la qualitat tècnica i de realització del vídeo és "lamentable" i que "res justificava la seva emissió". En aquest sentit, apunten que "sobre la seva rellevància informativa ja que la direcció dels Serveis Informatius acabava de decidir que l'equip desplaçat a la zona tornés a Sant Joan Despí".En tot cas, els professionals de TV3 sostenen que els telèfons mòbils d'alta gamma són "en els estàndards de qualitat d'una televisió moderna", però afegeixen que només quan s'utilitzen "d'una forma adequada, per la gent que li pertoca i ben formada".Així, creuen que qui està qualificat i autoritzat a fer servir els mòbils com a càmeres sónper "preparació tècnica, periodística i artística". Segons els càmeres, "permetre que altres col·lectius treballin amb aquestes càmeres comporta actuar ambl i també comporta caure en l'intrusisme laboral".En el comunicat, els treballadors s'adrecen directament a Daniel Bramón per dir-li que "no ens preocupa d'on venen les eines, sinó qui les fa servir i, sobretot, si està mínimament qualificat i preparat per fer-ho". En aquesta línia, sostenen que "".La polèmica ve impulsada per una situació que, apunta el comunicat, ve de lluny. "i la desorganització estratègica quant a la introducció de noves càmeres", indiquen, mentre denuncien la "sensació" que la implementació d'aquesta eina tecnològica "s'està fend'una manera improvisada i amb poc rigor pressupostari".Els operadors d'imatge també aprofiten l'ocasió per demanar una formació "adequada" i critiquen elsdels que disposen en un portal web. Unes formacions que, recorden, estan "incloses al sou i que Europa subvenciona", però que "fa més de vint anys" que troben "molt a faltar".Al mateix temps, els càmeres lamenten la "" perquè peces com aquesta "no arribin a l'emissió", així com la "manca de reacció crítica del conjunt de la redacció". Sobre això, es fan una pregunta: "Si aquest fals directe l'hagués protagonitzathauria tingut la mateixa acceptació?".

