estrena el dilluns 29 d'agost el telefilm "", una pel·lícula sobre la figura del polític, activista i religiósque se centra en la història de la seva "mort voluntària". El telefilm és una adaptació del llibre homònim dei que el mateix escriptor ha adaptat al costat del director de la cinta,encarna el personatge, mentre quefa avançar la trama com una escriptora -relacionada indirectament amb ell- que reconstrueix els fets per escriure'n un llibre i reviu com Xirinacs va preparar el seu adeu, quin impacte va tenir i quin ha estat el seu llegat.La coproducció de TV3 amb-productora de Ventura Durall- i-de Paco Poch- s'apropa a la figura de Lluís Maria Xirinacs i la seva mort, objecte de múltiples interpretacions i que aquí s'explica com un acte més de la seva rebel·lia i llibertat personal. De fet, la proposta de dur a la pantalla petita el llibre de Jordi Lara la va fer aquest darrer a Ventura Durall, que d'entrada ho veia complicat. Si bé, de la mà amb l'autor del llibre i coguionista del film van anar teixint l'argument, que manté l'essència de l'obra literària i alhora el converteix en "una, amb estructura de", ha detallat el director.El telefilm entra en el detall deli ben documentat de Xirinacs, a través d'una trama de ficció en la qual una escriptora Anna Alarcón, filla de l'antiga amant del filòsof i religiós, troba en aquesta història el material idoni per escriure el seu nou llibre. La pel·lícula va combinant el relat en temps present, deu anys després, amb els fets històrics. D'aquesta manera es va apropant a les raons que van dur Xirinacs a voler posar punt final a la seva vida d'aquella manera. "Ho fa sense jutjar-ho", ha opinat Alarcón, però des de la premissa que allò no va ser un suïcidi, sinó una "mort voluntària"."Sis nits d’agost" no és un biopic de Xirinacs ni un altaveu de les seves idees polítiques i filosòfiques. Aquests elements són en el teló de fons de la història, que se centra, si més no, en la reflexió sobre. "Vaig començar a escriure el llibre pensant no tant en Xirinacs sinó fascinat per la seva mort. El llibre explica de quina manera podem morir, com a "", ha comentat Lara."Una mort així ha de tenir diverses raons, però fonamentalment ell va ser un rebel que", opina el coguionista del film, Jordi Lara. I si és cert que "un dels reptes del nostre temps són l', i com volem morir, ell també va voler obrir un camí en aquest camp", afegeix. Al seu torn, Manel Barceló diu que ha estat "un regal" com a intèrpret poder encarnar Lluís Maria Xirinacs. Particularment, en una història centrada "en el seu desenllaç".Barceló, que com Anna Alarcón creu que la figura de l'activista ha estat injustament tractada i oblidada, insisteix que el seu adéu no va ser un suïcidi. L'actor recorda bé la intensitat emocional del rodatge, al mateix-al peu del Taga, al Ripollès- i confia que les imatges hagin quedat "estupendes". Si més no, Alarcón considera que hi ha "" en l'aproximació que en fa el film, que està lluny de jutjar el seu darrer gest.Xirinacs va visionar la seva mort com un, però també amb la secreta intenció que servís d’exemple i de guia dels seus pensaments filosòfics i polítics. Per ell, un acte gloriós era sempre "una". "Entendre el com i quan morir com un acte de llibertat, que és personal i intransferible”, explica Ventura Durall.El nebot del polític, activista i religiós,, té una petita aparició al final del telefilm i aquest dijous ha assistit a la presentació del film per a la premsa. Farrés recorda el seu oncle com el més especial de la família, una persona amable i sensible que "".Com a tothom, la mort del seu tiet el va agafar per sorpresa. Una sorpresa, però, que va "entendre" més endavant. Lluís Maria Xirinacs era una persona lliure i independentista, fins i tot amb la vida. "i ho hem de respectar", defensa el seu nebot.

