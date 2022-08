Dissenyen un test per poder detectar el càncer d'endometri des de casa

Investigadors de l'(Idibell), l'i la(Àustria) han dissenyat i provat un nou sistema no invasiu i d'automostra que "podria avançar un any el diagnòstic delEl nou mètode, del qual s'ha publicat un estudi a la revista científica Journal of Clinical Oncology, consisteix en unque mesura el nivell de metilació de dos gens concrets en mostres de, segons ha informat Idibell en un comunicat.Les metilacions són modificacions de l'ADN que permeten activar o inactivar l'expressió de gens i les mostres es poden obtenir mitjançant lleugersen la consulta. Es prenen amb un dispositiu similar a un tampó que la pacient també pot utilitzarEls resultats publicats a la revista mostren que, en funció del sistema utilitzat per obtenir la mostra, aquesta nova estratègia. Segons la líder del projecte i investigadora principal del grup, Laura Costas, seria factible utilitzar aquest mètode per diagnosticar el càncer d'endometri en poblacions de risc.Es tracta d'un delsque afecta a més de 400.000 dones a l'any a tot el món. Els mètodes de diagnòstic actuals són invasius i dolorosos, ja que majoritàriament es fan mitjançant biòpsies a l'endometri.Costas ha assegurat que el test ha funcionat bé tant en les mostres que agafa el personal mèdic a la consulta com en les automostres vaginals fetes per les pacients a casa. "Amb aquest nou sistema es poti la necessitat d'una derivació inicial a un especialista i contribuir, per tant, a un, ha explicat.

