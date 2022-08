Junts li pren a ERC l'alcaldia de Puigverd de Lleida amb el suport del PSC

(JxCat) ha estat elegit aquest dimecres nou alcalde de(Segrià) després que hagi prosperat la moció de censura presentada per JxCat i el(Alternativa per Puigverd) contra la fins ara alcaldessa d'(Tots Fem Puigverd),Solsona ha criticat la gestió del govern de Barberà i ha dit que la moció de censura era "la millor solució per a l'actual situació" que viu el municipi. El nou alcalde ha tornat a estendre la mà a tots els grups per formar un govern unitari pel que resta de mandat endel poble.Desenes de veïns han omplert el saló de plens per seguir la sessió, que també ha comptat amb la presència de representants dels diferents partits com ara

