Mor ofegat un home de 86 anys a la platja de Llevant de Salou

Un home de 86 anys ha mort ofegat aquest dijous al matí mentre es banyava a la(Tarragonès). El(SEM) ha rebut l'avís a les 11.29 hores per part del servei de, que informava que havien tret de l'aigua un home i que l'estaven intentant reanimar.Tot i les maniobres defetes pels socorristes i per dues unitats del SEM, l'home ha acabat morint a la platja. El SEM també ha mobilitzat suport psicològic per als familiars.En aquell moment a la platja hi onejava bandera verda. Fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat efectius dels, de lai de la, que s'encarrega de les diligències.

