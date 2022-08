Retiren del mercat una coneguda mostassa per un al·lergen no indicat

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a los sulfitos: presencia de sulfitos en mostaza.

▶️ Nombre del producto: MOSTAZA ORIGINAL

▶️ Marca: Prima

▶️ Lote: LOT 2252

📌https://t.co/zufqhjYpxy pic.twitter.com/Vyjnha7frK — AESAN (@AESAN_gob_es) August 24, 2022

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (), que depèn del Ministeri de Sanitat, ha emès unaper lad'unno indicat en una conegudamolt comercialitzada. Tot i que la notificació de l'alerta l'hanles Autoritats Sanitàries de la Comunitat de Madrid, el producte es ven també en supermercatsEs tracta de lai, concretament, elafectat és el, amb data de caducitat el setembre del 2023. El problema és que el producte conté, però aquestsi pot causar problemes a les persones al·lèrgiques a aquest component, a qui es recomana no consumir-ne si en tenen a casa.La informació s'ha compartit amb les autoritats competents de les diferents comunitats autònomes perquè es verifiqui la. Amb tot, però, l'agència informa que el consum del producte no comporta cap risc per a la resta de la població que el pugui haver comprat prèvia retirada del mercat.

