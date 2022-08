La sequera i la calor ensorren l'oliva

La purga de l’olivera, enemiga dels productors

Un moment crític i preus a l'alça

Un pagès abocant olives al remolc en una finca a Valls.

La verema, també tocada per la calor

Laa Catalunya en els darrers mesos (i l'acumulada des del 2019) i les intenses i continuades onades de calor afectaran la producció d'oli d'oliva aquest any. La combinació d’aquests dos fenòmens climàtics té un impacte directe a la collita, que es preveu magra en relació a les campanyes anteriors. Segons el sindicat, l’olivera porta anys aguantant una intensa sequera que s’ha agreujat enguany amb la manca “insòlita” de pluges en diversos indrets del país, uns fets que repercuteixen en la producció.La caiguda prevista per al 2022 és ddels últims anys: “Si no plou les pròximes setmanes o les temperatures no baixen, la collita serà notablement menor que en anys anteriors". Aquesta alerta que fa dues setmanes va fer, el ministre d’Agricultura del govern espanyol, es complirà amb tota probabilitat en les properes setmanes a Catalunya si no arriben pluges abundants L’afectació de la calor i la manca d’aigua és palpable a les oliveres, que activen un sistema de defensa que es coneix com a “”. L’arbre es protegeix de les altes temperatures assecant part del seu fruit, un fet que afecta de ple la collita, perquè moltes olives son petites o, directament, cauen al terra i ja no són aprofitables per al pagès.En aquest sentit,, productor de les Garrigues de l’empresa Molí dels Torms, assegura que aquest estiu està essent “estrany” a Catalunya i també a l’estat espanyol, on hi ha zones encara més tocades per les intenses temperatures caniculars. A Extremadura i alguns punts d’Andalusia, la producció podria arribar a caure fins al 80%, una xifra inèdita fins ara.En una conversa amb, Guiu assegura que enguany els arbres “s’han descontrolat” i s’ha vist un creixement de l’oliva “molt irregular”. També en les zones de reg de suport, una eina que ha permès suportar millor la sequera, encara que la producció a la zona de les Garrigues es preveu que caigui fins al 50%: “El reg de suport ha aturat l’impacte de la sequera, i en zones on no n’hi ha, la collita caurà encara més”, assegura.La caiguda de la producció serà desigual. Ali al, la collita d’enguany estarà per sota de la mitjana dels registres de l’any passat, un fet que es donava com a probable atès que les varietats detenen tendència a la reducció de la producció després d’una bona campanya. A lesi al, on hi predomina la varietat, la temporada es divisa dolenta amb caigudes de la producció a la meitat o, en alguns punts tarragonins que no compten amb reg de suport, encara més.El sector de l’oliva es juga les garrofes ara, durant la segona quinzena d’agost i inicis del mes de setembre: “És elque ens determina com serà la collita. Ara necessitem aigua de la pluja, que és més enriquidora per l’arbre que no pas la del reg”, explica Guiu.L’afectació de la sequera i de les onades de calor s’està notant també amb els preus, encara que de manera desigual. Laha mantingut els preus o els ha elevat molt lleument, un fet que no es dona en les, que sí han fet repuntar els costos per al consumidor.El sector de l’olivera no és l’únic que ha quedat trastocat per la calor i la sequera. Unió de Pagesos calcula que la verema d'enguany a Catalunya serà almenys un 25% inferior que la mitjana d'altres anys. Tot i això, el sindicat agrari destaca, però, que l'absència de pluges ha beneficiat la qualitat del producte, que no ha patit fongs.Unió de Pagesos lamenta que la campanya s'iniciï amb els preus estancats. Recorden que han crescut les despeses de producció, com els carburants i els fitosanitaris, però denuncien que eldel quilo de raïm es manté en uns 0,40 euros que urgeixen a revisar.

