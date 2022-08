El «pla B» de Sánchez al Midcat vol unir Barcelona amb Itàlia

El president del govern espanyolté un "B" a la posada en marxa del Midcat, al que per aras'oposa. L'alternativa per portar gas a Europa i perdre dependència dedependria de trobar l'entesa amb Itàlia i unir els ports de. "Si no tira endavant el pla A, doncs buscarem el pla B", ha assegurat Sánchez.En la roda de premsa posterior a la trobada amb el president de Colòmbia, el cap de l'executiu estatal ha destacat que dins del projectehi ha la interconnexió pirenaica de laamb França, i que treballarà per intentar sumaal projecte. Per ara, el govern francès s'ha oposat al projecte perquè no creu que sigui la solució al context actual.Malgrat els intents de convèncer el líder francès, Sánchez ha obert la porta a l'alternativa italiana que també consta en el mateix projecte. El pla ambimplica utilitzat lesdel país i connectar ciutats portuàries comamb l'Estat. L'objectiu, com amb, és aprofitar el potencial de la península Ibèrica per nodrir de gas a la resta d'Europa.Un dels principals interessats en tirar endavant elo qualsevol connexió que permeti fer arribar gas aa través de la península Ibèrica és, amb el propòsit de no dependre del país presidit per. Amb l'objectiu de fer pinya i pressionar Macron, Sánchez es reunirà amb el primer ministre alemanyel pròxim dimarts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor