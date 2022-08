Un menor d'edat bat el rècord mundial d'aviació en passar-se cinc mesos a l'aire

Congratulations to Mack Rutherford @macksolo2 who at 17 years and 64 days is officially the youngest person to circumnavigate the world by aircraft solo (male) https://t.co/cWkodgmRGw — Guinness World Records (@GWR) August 24, 2022

El pilots'ha convertit endesprés d'aterrar ahir a Bulgària, on fava començar la seva travessia. A més, ha batut elen posicionar-se com l'aviador més jove en fer la volta al món en una nau ultralleugera.El recorregut va començar-lo el 23 de març i d'ençà de la data ha estat en. Per tal que l'organització Guinness World Records reconegués la marca, va creuar l'equador dues vegades. En un principi, el viatge tenia programada una durada de, però va estendre's a causa de les, com tempestes de sorra o pluges monsòniques.Mack Rutherford prové d'una família apassionada per l'aviació. De fet, ha seguit els passos de la seva germanaque al gener va posar punt final alque va permetre-li obtenir en rècord d'ultralleugers fins ahir.Els dos van optar per fer servir un, un dels avions ultralleugers més ràpids del món, capaç d'assolir els. L'equip mecànic de Mack Rutherford va modificar la nau i va substituir el segon seient per un tanc extra. Així, el pilot suma un èxit més a l'esquena, tenint present queen aconseguir-la amb 15 anys.

