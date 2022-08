Enrenou amb la mascareta als avions: Raquel Sánchez anuncia que les retira i Sanitat rectifica

📹 Raquel Sánchez anuncia el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en los aviones: "En el caso del transporte aéreo, se elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla, la toma de temperatura o el mantenimiento de la distancia en los controles" pic.twitter.com/d024FWddR3 — Cadena SER (@La_SER) August 25, 2022

Enrenou amb laals. La ministra de, ha anunciat aquest dijous alque aquest element deixava de ser obligatori al "", cosa per la qual tots els mitjans han entès que implicava que la mascareta deixava de ser obligatòria en els avions. Però no, ha calgut rectificació des del ministeri de Sanitat.Durant la defensa del decret llei de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, així com de mesures d'estalvi,i de reducció de la dependència energètica del gas natural, la ministra ha anunciat que "davant l'evolució de l'emergència sanitària provocada per la" s'eliminarà l'obligatorietat de l'aplicació de les directrius d'operació vinculades amb la pandèmia al transport aeri.Segons ha explicat el departament liderat per, l'ús de la mascareta als avions segueix sent obligatòria però on passa a ser una recomanació és als aeroports. La presa de temperatura i la distància a les cues també deixa de ser obligatòria, malgrat que són mesures que en bona part ja no se seguien.

