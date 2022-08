Messi, Guardiola i l'Eintracht: els possibles rivals amb morbo del Barça a la Champions

El Barça tornarà a ser oficialment equip de Champions aquest dijous amb el sorteig de la fase de grups. Els blaugrana van caure eliminats l'any passat en aquesta ronda i, en part per aquest motiu, seran al bombo 2 del sorteig, que se celebrà a partir de les 18 hores. Això deixa d'entrada un grup previsiblement complicat i amb possibles rivals amb molt de morbo.El rival que compliria amb més evidència la condició de morbo és el PSG. El retorn de la llegenda blaugrana i del millor jugador de la història, Leo Messi, a la que va ser casa seva durant 20 anys. El primer cop que l'argentí jugaria contra el club de la seva vida, i acompanyat d'un altre exjugador blaugrana, Neymar, i d'un excapità madridista al qual el Camp Nou no té gaire afecte, Sergio Ramos.Un altre dels rivals que pot tocar al Barça des del bombo 1, el dels campions de les lligues, és el Manchester City, amb l'al·licient de la visita de Pep Guardiola. Aquest mateix dimecres blaugranes i citizens es van enfrontar en un partit amistós (3-3) impulsat per Juan Carlos Unzué en favor de la investigació de l'ELA. El de Santpedor, amb estrelles com Erling Haaland, Kevin de Bruyne o Bernardo Silva seria un repte complicadíssim pels de Xavi Hernández.Al bombo 1 també serà clau evitar l'amenaça del Bayern de Munic i des d'Alemanya també hi ha un rival amb molt de morbo: l'Eintracht de Frankfurt. Guanyadors de l'Europa League en què van eliminar el Barça amb una autèntica invasió alemanya del Camp Nou, els de Xavi podrien buscar la revenja en la fase de grups de la Champions. Completen aquest primer bombo el Milà, el Porto i l'Ajax.El fet d'estar al bombo 2 fa que el Barça s'estalviï alguns rivals de nivell com la Juventus, el Chelsea, el Liverpool o el Tottenham. Al bombo 3 les principals amenaces són el Borussia Dortmund, l'Inter de Milà i el Nàpols mentre que a l'últim bombo els culers intentaran evitar l'Olympique de Marsella.

