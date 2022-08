Yolanda Díaz assegura que «l'SMI s'apujarà» i aposta perquè superi el 60% del salari mitjà

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball,, ha assegurat aquest dijous que el s'apujarà i ha apostat perquè superi el 60% del salari mitjà a l'estat. En declaracions des dels passadissos del Congrés dels Diputats, la ministra ha garantit l'augment, en un context de "" i d'una inflació "inèdita el segle XXI".D'altra banda, la vicepresidenta del govern espanyol ha reclamat a laque "es comprometi amb el seu país" i ha expressat el seu "suport explícit" a les mobilitzacions sindicats contra la patronal espanyol. "Crec que el senyor Garamendi -president de la CEOE- sap molt bé què està passant al nostre país i", ha assenyalat.Díaz ha recordat que l'constata que un dels supòsits per revalorar l'SMI és la inflació i la situació econòmica del país, que ha valorat que és de "màxima incertesa". La titular de Treball ha comentat que traslladarà la necessitat que l'increment se situïdel salari mitjà a l'Estat a la comissió d'experts prevista per al pròxim dia 2 de setembre.El secretari general de la UGT,, ha agraït “profundament” les declaracions de la ministra de Treball i ha qualificat de "" la seva reflexió. En la mateixa línia, el líder del sindicat advertit a la CEOE i ad’un any de "" si no s’asseuen a negociar un conveni laboral col·lectiu. "Els sindicats no permetrem que els salaris pugin un 3% quan la inflació està en un 10%", ha sentenciat.

