Fumar és encara més perjudicial de què es creia, segons un estudi

Els efectes nocius del tabac en l'organisme són coneguts per tothom: fa més d'una vintena d'anys que les comunitats sanitàries alerten sobre l'i el, fet que facilita el desenvolupament de malalties com les coronàries o el càncer. Tanmateix, un estudi presentat en el, que se celebrarà a la capital catalana entre el 26 i el 29 d'agost, ha descobert que els fumadors també tenen un"Això significa que tenen unen la càmera esquerra del cor i menys potència per a bombejar-la a la resta del cos", ha explicat l'autora de la investigació,. Així, com més es fuma, més es deteriora el cor. No obstant això, la doctora avisa que l'òrgan pot recuperar-se en certa mesura si s'apaga definitivament la cigarreta. ", ha emfatitzat.L'indica que el tabac mata a més devuit milions de persones a l'any. A més, la meitat d'aquestes malalties són cardiovasculars arterioescleròtiques, sent les més comunes l'i l'. D'altra banda, les anàlisis han demostrat que el tabaquisme s'associa a un, que provoca un repartiment lent de l'oxigen i dels nutrients que necessita per funcionar.No obstant això, la relació entre el tabaquisme i l'òrgan cardiovascular, més enllà de les premisses bàsiques anteriors,. Per això, la investigació liderada per la doctora Holt analitza els canvis d'estructura i la funció del cor en persones fumadores i l'efecte en deixar l'hàbit.Els resultats s'han basat en l'observació ded'entre 20 i 99 anys sense problemes cardiovasculars. Els participants o bé eren fumadors o exfumadors o bé mai havien tastat una cigarreta. S'han sotmès a un, és a dir, una ecografia del cor. Les conclusions indiquen que el tabaquisme provocava que el cor siguimés ""."Així, la nostra investigació demostra que no només es fan malbé les artèries, com es pensava, sinó que", assegura Holt. Per tant, la principal mesura de prevenció per les malalties cardiovasculars és evident: deixar de fumar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor