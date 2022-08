Els preus industrials a Catalunya s'incrementen un 28,1% per l'encariment de l'energia

Elsa Catalunya han pujat un 28,1% al juliol en comparació amb el mateix mes de l'any 2021, segons les dades provisionals de l'. L'increment de preus ha estat impulsat, de nou, per l'encariment de l'energia. Així, com en el mes anterior, s'han gairebé doblat els preus del subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, que són el doble de cars que tot just fa un any.Pràcticament,han contribuït a l'encariment dels preus a Catalunya. A banda de l'energia, destaca la pujada de la indústria del paper (+26,1%), la indústria química (+23,9%), la indústria de l'alimentació (+18%) i la metal·lúrgia (+16%). Sense tenir en compte l'impacte de l'energia, els preus industrials haurien pujat un 14,1% a Catalunya. L'única divisió que ha baixat de preu ha estat la(-2,5%).Al conjunt de l'estat, els preus industrials han retrocedit fins al, de manera que la taxa encadena quatre mesos de baixades després del rècord del març. Pel que fa a la variació mensual, l'INE indica que els preus s'han mantingut estables (0,0%). Per comunitats autònomes, la variació anual de l'ha registrat les taxes més altes a les Illes Balears (+61,3%), la Regió de Múrcia (+57,4%), Astúries (+57,3%) i les Canàries (+56,4%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor