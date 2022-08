Els dos únics jugadors del Barça que van parar a saludar els malalts d'ELA

No es solo mi jugador favorito por lo que es como jugador, sino por lo que es como persona también. pic.twitter.com/yJ2ltif90N — Káiser (@GolAraujo) August 24, 2022

Eli elvan celebrar la nit de dimecres, de la mà de, un partit benèfic al Camp Nou per recaptar fons per la investigació de l'. Són moltes les imatges que va deixar l'amistós, que va acabar amb un empat a 3. Una és la dels joves jugadors del Barça,, aturant-se a saludar i fer-se fotografies amb els malalts que els esperaven a la boca del túnel de vestidors al final de l'escalfament.Ambdós han estat molt aplaudits, perquè van dedicar un moment als veritables protagonistes de la nit mentre que la resta de futbolistes passava de llarg. Un usuari de Twitter ha compartit les imatges a les xarxes socials i els elogis no s'han fet esperar. També les crítiques cap als altres jugadors. "", s'ha comentat.Unzué, qui va organitzar l'encontre, va pronunciar un emotiu discurs d'agraïment als jugadors del Barça abans del partit. Minuts més tard, ja amb els jugadors a la gespa i davant d'un Camp Nou d'empeus -amb 91.000 persones a les grades-, va reivindicar " que es desbloquegi i tramiti la llei ELA d'una vegada " i que els malalts volen "continuar vivint i gaudint de la vida". "", va acabar.El cantant de Terrassa Miki Nuñez va posar veu a l'himne contra l'ELA . Vestit amb la samarreta del Barça, va estrenar el tema, un cant a la vida i a gaudir-la. Una cançó creada pel compositor i productor musical, que també va ser el director musical del concurs televisiude Televisió de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor