Investigadors catalans creen un test de detecció de càncer d'endometri que es pot fer a casa

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (), l'Institut Català d'Oncologia () i la Universitat d'Innsbruck ahan dissenyat i provat un nou sistema no invasiu i d'que podria avançar un any el diagnòstic del càncer d'endometri. Consisteix en un test epigenètic que mesura el nivell de metilació de dos gens concrets en mostres. Les metilacions son modificacions de l’que permeten activar o inactivar l’expressió de gens. Aquestes es poden obtenir a través de lleugers raspats del coll de l'úter a la consulta, o bé a través d'un dispositiu similar a un tampó que la pacient pot utilitzar a casa.Els resultats publicats a la revista Journal of Clinical Oncology mostren que, en funció del sistema utilitzat, la nova estratègia detecta entre el 90 i el 100% dels casos de càncer d'endometri. Segons la Dra., líder del projecte i investigadora principal del grup d'infeccions i càncer de l'IDIBELL i l'Institut Català d'Oncologia, seria factible utilitzar aquest mètode en poblacions de risc.Elafecta més de 400.000 dones l’any mundialment. Actualment, els mètodes de diagnòstic són molt invasius i dolorosos, majoritàriament a través de biòpsies de l'endometri. Un retard en el diagnòstic obliga a utilitzar tractaments més agressius i disminueix significativament lade les pacients.La nova estratègia pot ser molt beneficiosa en dos grups de risc: dones postmenopàusiques amb, principal símptoma del càncer d'endometri; i, dones amb la síndrome de, una afectació genètica hereditària que predisposa a desenvolupar càncer. Els investigadors proposen realitzar estudis de cost-efectivitat i analitzar cohorts grans d’aquests grups de risc de càncer d'endometri abans d’implantar elPer altra banda, lamostra resultats molt esperançadors sobre la utilitat d'aquest mètode en lageneral, ja que també ha permès identificar la malaltia un any abans del seu. De cara al futur, s’estan fent proves per avaluar tests similars per el diagnòstic d’altres càncers ginecològics.

