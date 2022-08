Twitch tanca temporalment el canal del periodista Gerard Romero

Estamos fuera sí.



Nos han baneado por poner imágenes del partido.#calmaKounde https://t.co/NH8uiPcrgr — Gerard Romero (@gerardromero) August 24, 2022

Tranquilidad.



Estamos intentando solucionar la situación.



Es un tema externo a twitch, han reclamado derechos, joan bona nit.



A muy mala, estaremos 48h fuera (gravíssim, Joan)



Confiantes que lo recuperamos antes#calmaKounde — Gerard Romero (@gerardromero) August 24, 2022

El periodistaja fa uns mesos que arrasa amb els seus directes a. Com és habitual, aquest dimecres al vespre va iniciar la retransmissió del partit entre eli elen favor de la investigació de l'ELA. Aquest cop, però, va decidir projectar imatges de l'enfrontament en retransmetre's en obert per canals com TV3.Això va comportar que Twitch tanqués el seu, en el que es coneix a la plataforma com a. El mateix Romero va confirmar que el motiu del tancament era per posar imatges del partit al: "Estem fora, sí", va assegurar, a la vegada que també va informar que el seu equip ja treballava per solucionar la situació.I així va ser. Només una hora després que Romero es quedés sense canal, el recuperava i tornava a iniciar directe. Tal com va explicar a través de, tot plegat es va tractar d'unade"externa" a Twitch. I no va ser l'únic infortuni de la nit. Quan el periodista ja havia recuperat el canal, la plataforma va presentarque van endarrerir altre cop l'inici del directe, que finalment Romero sí que va poder fer.

