Troben mort un home de 79 anys a la sèquia d'Ivars d'Urgell

Un veí dede 79 anys ha estat trobat mort aquest dimecres a la tarda a lad’Ivars d’Urgell.Agents delsi delsde la Generalitat han muntat un dispositiu de recerca després que la família hagués denunciat la desaparició de l’home en comprovar que no havia tornat a casa després del passeig que habitualment feina. Els serveis d’emergència han muntat un dispositiu de recerca amb lai l’El cos sense vida l’ha localitzat unde la zona quan anava a obrir una pala de reg. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació, que ha de determinar les causes de la mort i les raons per les quals l’home va precipitar-se a l’aigua. Tot apunta a una caiguda accidental

