Colòmbia presenta Sánchez com el «president de la república d'Espanya»

Anécdota del día.



Han presentado a Sánchez en Colombia como presidente de la república de España, risas en la sala. Después han corregido. pic.twitter.com/ULgbNY6onu — Carlos Padilla (@carlospadilla_3) August 24, 2022

La visita deva deixar aquest dimecres una escena anecdòtica, però que ha enfadat la dreta espanyola. En la roda de premsa posterior a la trobada entre el president espanyol i el seu homòleg colombià, el protocol del govern del país va presentar Sánchez com a "president de ladel govern d'Espanya".El líder socialista, com bona part de l'equip que l'acompanyava a la sala de premsa, es va prendre amb unal'error, que posteriorment va ser corregit. El comentari, però, i especialment la reacció de Sánchez en sentir-lo, han irritat lai l'espanyola.Tot plegat s'emmarca en una gira que el president espanyol ha iniciat per Llatinoamèrica i que el farà passar també per l'. Segons la, Sánchez vol reforçar les relacions bilaterals amb aquests tres països i posicionar les empreses espanyoles perquè puguin aprofitar-hi noves oportunitats de negoci.Cal recordar que no és l'única polèmica recent entre l'i Colòmbia. En la investidura de Petro, a la qual va assistiren representació d'Espanya, el monarca va negar-se a aixecar-se durant la rebuda de l'espasa de Simon Bolívar . El símbol de l'alliberament i la justícia social a l'va fer aixecar tots els mandataris presents llevat del rei d'Espanya en un rampell imperialista.

