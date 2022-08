Unzué reivindica la investigació per l'ELA: «Volem seguir vivint i gaudint de la vida»

Gràcies a vosaltres per la vostra força! 💚 #EquipELA pic.twitter.com/ahJqIrtqg3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 24, 2022

Juan Carlos, aquest estadi serà sempre casa teva. 💙❤️ pic.twitter.com/3tk1MnFLvh — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 24, 2022

Faltaven pocs minuts per a dos quarts de deu del vespre quan a la gespa de lhi han saltatsí, els que juguen aquest dimecres a la nit un partit solidari per recaptar fons per la investigació de l'ELA. I també l'liderat perVestits de verd i amb unes, els integrants d'aquest equip han reivindicat la necessitat de seguir investigant per trobar una cura per a la malaltia que, per ara, no s'ha descobert. El seu portaveu, l'exporter i exentrenador del Barça, ho ha clamat ben fort: "ha dit, afegint que "no hi ha temps a perdre". Un cop ha finalitzat el discurs, en què també ha agraït l'assistència dels espectadors que avui s'han apropat a les Corts i als dos equips participants en el partit, Unzué ha donat per encetat el partit per la recerca després que l'àrbitre principal del partit ho hagi indicat amb el xiulet.D'altra banda, minuts abans hi ha hagut una retrobada emotiva, en aquest cas a les entranyes del camp. Unzué, enyoradís de la sensació d'estar alabans d'un partit, ha volgutabans de sortir al terreny de joc. Ho ha fet amb un discursper acceptar jugar el matx amb la Lliga ja començada: "Amb el vostre compromís i sensibilitatque ens ajudarà a investigar la nostra malaltia, l'ELA".

